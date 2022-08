L'ipotesi Monza sembra essere tramontata, ma per Antonio Candreva potrebbe aprirsi un nuovo scenario di mercato. Questa volta, ad essere interessato all'esterno di proprietà della Sampdoria sarebbe la Salernitana, club che ha già trattato con i blucerchiati Bonazzoli e Thorsby (senza successo).



Secondo Sky Sport il Doria avrebbe già dato l'assenso per un eventuale trasferimento. La Salernitana invece avrebbe intrapreso i primi contatti anche con il giocatore, per sondare la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento in Campania.