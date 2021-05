Probabilmente il futuro di Omar Colley sarà lontano dalla Sampdoria. Il difensore blucerchiato era già in lista per un possibile trasferimento la scorsa estate, con la Samp che ha cercato di venderlo, senza avere i tempi per riuscire a chiudere l'operazione. La dinamica però molto probabilmente si riproporrà adesso. Da Corte Lambruschini hanno fatto sapere di essere pronti a considerare ogni offerta tra quelle arrivate a Corte Lambruschini, e il centrale classe 1992 non farà eccezione.



A Colley, titolare in questa stagione con Ranieri, viene spesso accreditato un gran mercato in Premier League, e secondo Sampnews24.com la valutazione fatta dai blucerchiati del calciatore sarebbe circa di 15 milioni di euro. Di fronte a quella cifra, la sua cessione sarebbe praticamente scontata.