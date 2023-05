Il presidente dellaMarcoha commentato la retrocessione del club blucerchiato in questi termini: "Ci sono tanti rimpianti, perché nonostante tutte le difficoltà e gli errori arbitrali dalla partita di Empoli in poi,così da rimanere ancora aggrappati al treno salvezza. È andata così dall’estate scorsa, ma non vuole essere una scusa. Siamo tutti responsabili, anche se sono evidenti le difficoltà in cui ci siamo mossi".Secondo Lanna, la dirigenza ha provato a fare del suo meglio: ". Uno dei dispiaceri più grandi è quello dei nostri tifosi, ai quali vanno riconosciuti i grandi sacrifici fatti per seguirci in trasferte anche complicate. Ci sono stati vicini sempre. Non è bastato. Devo dire loro grazie per la civiltà nel rapporto con i giocatori. Non so se in futuro sarò ancora qui, ma la Samp ha bisogno della sua gente"."Alle difficoltà del campionato passato, in cui avevamo centrato una salvezza quasi insperata" prosegue a La Gazzetta dello Sport. "E alla fine a. Dovremo parlare di programmazione per l’anno prossimo, ma non possiamo farlo, perché c’è unapiù dura di quella che la squadra ha affrontato sul campo. La speranza è che il risultato finale sia più dolce di quello del campo. Non finirò mai di ringraziare chi lavora per il club in condizioni oggi difficilissime, e la speranza è che il finale sia diverso da quello che alcuni stanno paventando"."Lo dico con grande rammarico:. Il nostro scopo è rendere la Sampdoria appetibile. Ma la ruota girerà e la Samp tornerà nel posto dove merita di stare. La nostra situazione non aveva paragoni in Serie A, ma i miei giocatori sono stati uomini sino alla fine. Per questo posso solo ringraziarli" conclude.