Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria appena retrocessa ufficialmente in Serie B, ha parlato in conferenza stampa:



"C'è poco da commentare, un giorno duro da digerire per tutti i tifosi doriani e per noi che abbiamo provato a fare le cose giuste fino alla fine. è arrivato questo giorno davvero triste. La Sampdoria non si merita di stare in certe situazioni. Risaliremo più forti di prima, sono cicli, come nella vita. Girerà la ruota anche da questa parte".



Poi a Dazn: "E' un dispiacere enorme. Stiamo tutti mali abbiamo provato a dare tutto. Ogni Doriano non vuole accettare questo verdetto ma abbiamo lottato con tutte le nostre forze e loro ci sono stati vicini dal primo momento in cui sono arrivato qui. Anche nei momenti difficili eravamo insieme e questa società merita di più. Tutti quelli con cui sto lavorando sono delle ottime persone. Auguro a tutti i Doriani che questa situazione migliori".



FUTURO - "Non posso dire nulla del futuro, io non sono il diretto interessato. Queste domande sono per qualcun altro. Io ho provato a salvare questa squadra ma non ci sono riuscito, mi dispiace ma queste domande vanno poste ad altre persone. In questo momento sono molto dispiaciuto, è stato un periodo difficile ma non ho parole per descrivere questo momento. Non voglio pensare al domani".