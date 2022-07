ha parlato dal ritiro della squadra ai microfoni di Primocanale: "Era l'occasione giusta per venire. Panconi è arrivato, Romei arriverà stasera.n più stasera saremo presenti alla presentazione"."Il lavoro fatto in questi mesi non si sarebbe fatto se fossimo stati divisi. La coesione c’è sempre stata, qualche incomprensione ci può essere ma riguarda la normalità di un gruppo che ha lavorato in circostanze complesse. Siamo qui, gli obiettivi che ci siamo posti all’inizio sono stati raggiunti e ora continuiamo per raggiungere altri traguardi. Noi siamo ancora qui"."Stiamo valutando un po’ di cose, anche con il mister. Dopo questa prima settimana di lavoro, lui avrà le idee più chiare. Ci sarà un confronto quotidiano per capire cosa fare per migliorare una squadra che ha già una base di buon livello. Siamo consapevoli di questo"."Siamo tranquilli, vedremo cosa succederà. Andiamo avanti, l’idea è quella di proseguire così fino a settembre. Non pensiamo a nient’altro che a questo, ma di questa parte si occupa Vidal. Noi facciamo il nostro"."Missione in parte riuscita, ma ci sono ancora tante cose che vorrei fare. Spero di averne l’occasione. Continuiamo a lavorare perché gli obiettivi sono tanti, ma ci tenevo a riportare la Sampdoria di una volta. Anche se con qualche anno di differenza".