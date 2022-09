Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha commentato le voci relative alla possibile cessione del club, ma anche le vicende arbitrali e, più in generale, il momento blucerchiato ai margini di un evento di footgolf dedicato a Boskov:"La cessione?è in mano a Vidal e Banca Lazard. Le voci ci sono, ma sono quelle che leggiamo da voi.ma dirvi a che punto sono, onestamente non lo so. Abbiamo scelto la linea di aspettare, tanto dobbiamo andare avanti, e quando arriverà qualcuno saremo qua per capire cosa vorrà fare., e andiamo avanti per la nostra strada".Il presidente ha commentato anche la lettera scritta da tifosi 'vip' per testimoniare vicinanza e supporto: "Ringrazio per il supporto alla Sampdoria. Spero che la lettera sia un inizio di. Spero che possano darci una mano concreta. Parlo di “concreto” che spero di poter incontrare queste persone che hanno siglato la lettera e vedere cosa si può fare assieme. Serve una mano nei fatti"riporta Sampnews24.com.Sul mercato, Lanna si dice fiducioso: "Abbiamo fatto un mercato che alla fine è stato impostato sul prendere giocatori importanti: Djuricic, Villar, Pussetto, Winks. Sono diventati acquisti lunghi perché non erano operazioni facili. Logico che erano fuori condizione e ci hanno messo un po’ a entrare in forma. Sicuramente Giampaolo non ha avuto i giocatori pronti subito. Credo che queste prossime partite saranno tutti in forma. Qualcuno l’ho già visto pimpante e attivo. Quindi è una squadra che con il lavoro di Giampaolo dall’inizio del ritiro e l’entrata in forma dei giocatori può tirarsi fuori. Mercato è stato buono, per le risorse che avevamo. La classifica e i risultati non ci sorridono. Due punti son pochi ma il calendario non ci ha aiutato. A Salerno abbiamo sbagliato. A Verona potevamo fare meglio. Ma il nostro campionato inizia ora".Lanna ha ribadito la vicinanza a Giampaolo: "Subentrando qualche difficoltà c’è sempre. Dall’inizio, con una squadra che deve essere rodata, è diverso. Il suo lavoro ha sempre dato i suoi frutti. Tra un calendario difficile e giocatori non in forma, credo che alla fine i valori verranno fuori. Giampaolo deve stare tranquillo, ha la fiducia di tutto il CdA".In chiusura, una battuta su Winks: "Riprenderà questa settimana, la prossima dovrebbe essere in gruppo. È molto importante per noi. Vuole dimostrare la voglia di giocare. Non ha paura del dolore. Susono tranquillo che appena potrà scenderà in campo. È un ragazzo che ha proprio voglia di dimostrare, anche al Tottenham che hanno fatto un errore".