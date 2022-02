Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha parlato a pochi minuti dalla sfida di San Siro con il Milan: "E' un bel segnale vedere di nuovo tanti tifosi in trasferta, spero che possano aumentare con la riapertura degli stadi. Chiaramente i risultati aiutano, oggi speriamo di continuare a proporre gioco come fatto col Sassuolo - ha detto il presidente a Sky Sport - se poi arriva anche il risultato meglio ancora. Gabbiadini? L'infortunio è stato una doccia fredda, non c'era più tempo per sostituirlo. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un Giovinco entusiasta di venire; ancora non è pronto, ma speriamo di averlo a disposizione tra circa dieci giorni".



L'ENTUSIASMO - "Nonostante la classifica negativa dobbiamo guardare al futuro con ottimismo; la qualità c'è, dobbiamo solo ritrovare sorriso e autostima. Giampaolo? L'abbiamo scelto perché conosce già l'ambiente e tanti giocatori conoscono lui, non aveva bisogno di tempo per ambientarsi e la squadra conosceva schemi e idee. Il mercato non era stato programmato da mesi, è stato tutto molto rapido ma con poche risorse a disposizione abbiamo fatto ottime operazioni. Maldini? Abbiamo già avuto contatti da dirigenti, durante il mercato abbiamo parlato di Conti".