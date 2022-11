Il presidente blucerchiato Marco Lanna, nel prepartita di Sampdoria-Lecce, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato:



"Stankovic? Le sue esternazioni negli scorsi giorni sono date dalla delusione vissuta dopo il ko di Torino, ma ribadisco la massima fiducia nei suo confronti e andremo avanti sicuramente con lui. La situazione societaria non deve essere un problema per i giocatori: non devono essere toccati da questa vicenda. Speriamo che la sosta possa servire per preparare il campo verso una cessione del club".