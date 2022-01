Ieri il nuovo presidente della Sampdoria Marco Lanna, accompagnato dall'avvocato Antonio Romei, ha avuto una giornata piuttosto impegnativa. Prima i due hanno incontrato a Bogliasco l'allenatore blucerchiato Roberto D'Aversa e la squadra, poi il numero uno di Corte Lambruschini e il dirigente si sono recati in sede, per la riunione del CdA della Sampdoria.



Dopo la distribuzione delle deleghe, presidente e avvocato hanno avuto un ulteriore impegno perché in serata hanno organizzato una riunione: presenti nuovamente il tecnico D'Aversa e il direttore sportivo Daniele Faggiano. I quattro si sono visti all'AC Hotel per parlare di mercato. L'obiettivo principale, ormai in chiusura, è Rincon, sui cui però secondo Il Secolo XIX non ci sarebbe condivisione completa da parte di tutti.