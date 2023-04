Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha lanciato un appello in merito al futuro del club blucerchiato e sulle prossime partite: "Non si può mollare adesso. I nove punti in queste tre partite sarebbero stati il massimo ma sapevamo che sarebbero stati il massimo, ma sapevamo che sarebbe stato difficile. Si puntava ai sette. E chissà, magari facendone sei si può continuare a sperare. Con il mister abbiamo condiviso questa linea. Siamo vivi. Bisognerà capire e gestire i contraccolpi che la sconfitta con la Cremonese può portare al morale".



"Dobbiamo fare più punti possibili, cercare di avvicinarci al Verona e comunque lasciare l’ultimo posto della classifica" riporta Sampnews24.com." E poi, che siamo vivi o meno, penso che i calciatori debbano giocare anche per se stessi, per la loro carriera, per il loro futuro alla Sampdoria o in un’altra società. Al di là del rispetto per la maglia che non sono deve esserci sempre, ma che do proprio per scontato. È chiaro che devi battere il Lecce e poi sperare, non si può mollare ora".