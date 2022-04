Ecco una dichiarazione in chiave mercato del presidente della Sampdoria Marco Lanna a Il Secolo XIX:



"Le linee guida del prossimo mercato? Sostanzialmente due: sistemare il bilancio e consegnare all'allenatore una formazione equilibrata. Per questo dobbiamo partire per tempo. Qualche cessione andrà fatta, lo spirito sarà quello che ha animato il mercato di gennaio che ha dato anche buoni risultati. Dovremo agire un po' con il bilancino, per questo è necessario che quanto prima ci si veda tra dirigenti e staff tecnico per avere presto le idee chiare"