Nel post partita di Sampdoria-Sassuolo il presidente blucerchiato Lanna ha fatto un bilancio della stagione chiusa con la retrocessione: "E' stato un anno complicato, stasera mi sembrava carino salutare un amico che è mancato ma anche lui ha il cuore blucerchiato - ha detto a Sky Sport riferendosi a Vialli - Luca aveva il sogno di diventare presidente della Sampdoria, ci eravamo confrontati avendo tante idee. Gli dicevo sempre che gli stavo riscaldando la sedia aspettando il suo arrivo".



"Stiamo cercando di chiudere alcune criticità delle varie proposte, ci sono tanti consulenti che stanno lavorando ma al momento non abbiamo ancora parlato di progetti. Le persone che si sono proposte vogliono fare il bene della Sampdoria. Non so quale sarà il mio futuro, ma spero di aver fatto innamorare i bambini di questa società".