Oltre a doversi confrontare con tempistiche sempre più strette, la Sampdoria deve anche affrontare la questione delle banche. In questi giorni al Cda è arrivata una mail dagli istituti di credito coinvolti nei debiti blucerchiati, che invitava il board a focalizzarsi sui soggetti disponibili a presentare proposte compatibili con il piano di ristrutturazione del debito. Piano che, è bene ricordarlo, non prevede stralci per le banche sui finanziamenti garantiti Sace. L'unica 'concessione' degli istituti, al limite, riguarda delle rimodulazioni delle tempistiche di rimborso entro gli 8 anni a partire dalla data della loro concessione.



Nelle ultime ore invece si sta trattando la riduzione dei debiti con agenti e procuratori sportivi, pagamento tra il 20 e il 30%. A proposito di Ferrero, ieri la sua frase "cedo le quote a un euro a Garrone" si scontra con il trust. Vidal infatti ha fatto sapere a Il Secolo XIX che il trust è sempre vivo e con esso bisogna confrontarsi.