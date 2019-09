Sampdoria in campo in vista della sfida contro il Napoli. Come si legge sul report ufficiale del club, "il sole ha fatto capolino tra le nuvole per la seduta pomeridiana che la Sampdoria – priva dei nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Karol Linetty – ha sostenuto sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Alla serie di esercizi tecnici e di partitelle in spazi ridotti non ha preso parte il solo Gonzalo Maroni, alle prese con il proprio iter di recupero agonistico anche sul campo. Domani, venerdì, seconda e ultima doppia sessione della settimana".