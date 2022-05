Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Sampdoria ha ripreso a lavorare a Bogliasco con tre giocatori che hanno svolto allenamento differenziato: "Individuale per Sebastian Giovinco. Percorso di recupero agonistico per Manolo Gabbiadini - si legge sul sito ufficiale - Stefano Sensi dopo una sessione in palestra, si è invece sottoposto a terapie e fisioterapia. L’appuntamento per il prossimo allenamento è fissato mercoledì pomeriggio".