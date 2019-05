Sotto il sole di Bogliasco laha svolto il terzo allenamento settimanale in vista della gara di domenica con l’Empoli. Dopo il riscaldamento, sul campo 1 del “Mugnaini”, la squadra è stata sottoposta ad esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Karol Linetty è tornato come da programma a sudare con i compagni mentre Joachim Andersen ha proseguito – con un intenso lavoro specifico sul campo 2 – il proprio iter di recupero agonistico. Domani, venerdì, è in agenda una seduta mattutina.