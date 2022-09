autogol sfortunato, con un pallone che dopo aver sbattuto contro la traversa, rimpalla sulla sua schiena. Per il resto fa i miracoli per tenere a galla i suoi con parate da fuoriclasse.: cerca di dare supporto in fase offensiva, giocando bene in sovrapposizione. Abbastanza attento anche in difesa.(dal 27' s.t.poca precisione e qualche errore tecnico che sicuramente poteva evitare. )inizia bene, poi soffre molto la fisicità di Henry.molto discontinuo. Lascia troppi spazi pericolosi agli avversari, soprattutto quando salgono velocemente in contropiede.qualche sbavatura in difesa, ma in contropiede si propone con continuità. Gli manca però la precisione sull'ultimo passaggio.assist decisivo, ma nulla di più. Prova a farsi vedere, ma ondeggia nella metà campo senza trovare la sua posizione senza riuscirci con continuità.lotta e fa a sportellate con i rispettivi avversari. Buona l'intera con Caputo.(dal 27' s.t.troppo dietro le quinte. Errori tecnici elementari dettati dalla fretta.(dal 14' s.t.entra e si piazza subito nella trequarti avversaria. Prova a farsi spazio ma viene rimontato bene da Tameze.)serviva come il pane la sua tecnica e la sua bravura. Nulla di tutto ciò e la squadra ne ha enormemente risentito.(dal 34' s.t.gioca bene di sponda in verticale, servendo bene gli attaccanti. Soffre però la fisicità di Tameze su di lui.)parte bene, poi si eclissa tra le maglie avversarie. Impalpabile.(dal 14' s.t.palla gol molto ghiotta che va vicina a fare segno. Per il resto si rende più pericoloso rispetto al compagno.)fa quello che può, segnando il primo gol della gara e rendendosi pericoloso in qualche occasione.Sampdoria che parte bene, ma troppo fragile. Nel secondo tempo prova a cambiare le carte in tavola, con giocatori, come Gabbiadini, che forse dovevano essere schierati dall'inizio. Poco coraggio.