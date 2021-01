: decisivo su Gervinho in due occasioni, poi si supera sul tiro deviato da Kucka: Gervinho prova a superarlo in velocità, il terzino della Samp tiene sotto controllo la fascia destra: un errore abbastanza grave a inizio gara ma il Parma non ne approfitta; trova il gol del vantaggio con un tocco sotto porta: salva sulla linea una conclusione di Kucka, partita di spessore in mezzo alla difesa: ha allo spazio per spingere sulla fascia sinistra e lo fa con continuità cercando di arrivare al cross sul fondo: bei tocchi sulla destra e il cross decisivo che porta al vantaggio della Samp(Dal 36’ s.t.: ordinato a centrocampo e la giusta intensità per far ripartire la squadra quando recupera palloni; chiude bene Gervinho nella ripresa(Dal 36’ s.t.: gioca al centro ma spesso si sposta sulla fascia sinistra, mette il fisico contro il centrocampo ducale: recupera palloni e ha tecnica da gran giocatore, come il passaggio vincente per Keita(Dal 25’ s.t.: prova a mettersi in mostra negli ultimi venti minuti con la sua tecnica): una girata di testa fuori di poco, si abbassa spesso per prendere il pallone(Dal 25’ s.t.: tanta voglia di giocare con la sua nuova squadra e si vede): un gran gol con un diagonale perfetto e un altro sfiorato con un colpo di testa in area piccola(Dal 13’ s.t.: entra bene e sfiora subito il gol del tris): gioca col trequartista e due punte, fa soffrire il Parma e colpisce al momento giusto gli avversari