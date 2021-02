: l'errore sul vantaggio del Benevento rischiava seriamente di condannare la sua squadra alla sconfitta: si fa sorprende sul suo palo da Caprari e non mostra la reattività giusta per respingere la conclusione dell'attaccante giallorosso: la catena di destra della Samp funziona poco e male, sia quando si tratta di proporre che quando invece bisogna difendere. Sbaglia praticamente tutto, anche i passaggi più elementari: Lapadula lo tiene in costante apprensione, rimedia un giallo ingenuo a inizio ripresa e Ranieri non ci pensa due volte a toglierlo(64': nessun problema particolare nella mezzora in cui rimane in campo): l'uomo di maggior sostanza della difesa blucerchiata. Prova priva di sbavature: costante spina nel fianco del Benevento: arriva tante volte sul fondo, ma i suoi cross sono insolitamente imprecisi: partita priva di spunti e la manovra della Samp risente della sua giornata poco felice. Non riesce mai a saltare Barba e con la palla tra i piedi quasi mai fa la cosa giusta, finendo per fare imbestialire Ranieri(64': il suo ingresso cambia il volto della partita. Propizia il gol del pari e diverse altre occasioni da gol. Avrebbe meritato di giocare dal primo minuto: ha sui piedi la palla del vantaggio, ma non ha la scaltrezza giusta per trasformarla in rete. Gioca a uomo su Schiattarella e non gli lascia respiro(77': regia lucida, giocate pulite e pochi errori, nonostante un giallo preso dopo cinque minuti potesse condizionarne la prestazione(77': ritrova il posto da titolare dopo due giornate, ma non la brillantezza delle giornate migliori. Ha pochi sbocchi sull'esterno, prova a trovarli centralmente, ma senza successo: gli capita una sola occasione nel corso della partita e la spreca lisciando la palla solo davanti a Montipò. Per il resto lotta e si sacrifica, ma quell'errore rimane particolarmente grave(77': l'uomo più pericoloso della Samp. Sfiora il vantaggio in due occasioni, ma in entrambe le circostanze Montipò gli dice di no. Trova il pari nel secondo tempo, sfruttando l'assist al bacio di DamsgaardAll.: il ko evitato potrebbe strappargli un sorriso, ma prima del gol del pari il suo umore era nero per come la Samp stava interpretando la partita. Avrebbe preteso qualcosa di più, la sua squadra non l'ha accontentato