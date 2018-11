Genoa-Sampdoria 1-1



Audero 8: la prima volta che vede Piatek è costretto a stenderlo nel tentativo di evitare guai peggiori. Poi però salva il Doria sulle sassate ravvicinate di Romulo e Piatek dimostrando ottimo senso della posizione. Strepitoso il suo colpo di reni sulla testata di Kouamè.



Bereszynski 6: Lazovic lo salta spesso ma lui è comunque bravo a non mollare mai e a recuperarlo in seconda battuta, a volte anche con interventi rischiosi al limite del lecito.



Tonelli 6: tiene in piedi la traballante baracca blucerchiata con esperienza e mestiere. Nella serata storta di Andersen ci pensa lui a sobbarcarsi il peso maggiore della linea difensiva sampdoriana.



Andersen 4,5: suo il buco che lancia Piatek a guadagnarsi il rigore del pareggio. Primo errore di una gara totalmente da dimenticare nel corso della quale non riesce mai ad arginare il bomber polacco nè tantomeno Kouamè.



Murru 5,5: dovrebbe aiutare Andersen nel limitare Kouamè. Ma come capita al collega danese è spesso l’ivoriano ad avere la meglio su di lui.



Praet 5: pochi spunti degni di nota in una serata per lui piuttosto anonima. Come diceva una mia insegnante: “poche idee ma confuse”.



Ekdal 6,5 pulisce una quantità incredibile di palloni. Non farà cose eccezionali ma non sbaglia mai una giocata. Peccato con sia assistito a dovere dai colleghi di reparto.



Jankto 5: in affanno costante non riesce mai a fare ciò che gli si chiede, ossia filtro sui portatori di palla rossoblù. Copre male e corre poco, In sostanza più deleterio che utile.



Ramirez 6,5: aveva lasciato il segno nella stracittadina di un anno fa con un gol decisivo, si ripete oggi nei panni di assistman. Dopo l’ottimo avvio però cala alla distanza pur restando il punto di riferimento offensivo della squadra.

(dal 28' st Saponara SV: dentro nell'ultimo quarto d'ora. Troppo tardi per provare ad accendere la luce)

Quagliarella 6,5: incorna il Grifone tracciando per l’ennesima volta la propria firma sul derby. Poco dopo tenta l’eurogol,memore delle prodezze di inizio carriera. Ammirevole per costanza e dedizione alla causa. Nonostante le 36 primavere sulle spalle corre più di tutti.



Defrel 5: rimbalza tra Romero e Criscito non riuscendo mai a sgusciare via all’attenta retroguardia rossoblù. Evanescente, è il primo a lasciare il campo ad inizio ripresa.

(dal 7’ st Caprari 5: fare peggio di Defrel era difficile. Lui ci prova lo stesso e se non altro eguaglia la prestazione impalpabile del compagno).

All. M. Giampaolo 5: l’inizio a tavoletta lascia ben sperare ma si rivela ben presto un’illusione. Una volta trovato il vantaggio una Samp senza idee e senza fiato non si affaccia più dalle parti di Radu, affidandosi esclusivamente alle parate di Audero. Mantiene l’imbattibile personale nei derby e alla fine gli va bene così.