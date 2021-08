Sassuolo-Sampdoria 0-0







Audero 7: tre paratone e un brivido, quando Caputo sbaglia il pallonetto nella ripresa. Ma quella porta gliel’aveva chiusa pur sempre lui, no?



Bereszynski 6: applicato fin dal primo scatto di Boga.



Yoshida 6: meno vistoso del compagno di reparto, qualcosa ogni tanto gli sfugge.



Colley 6,5: davvero insuperabile, ci arriva sempre e in tutti i modi. Una sola gaffe, che rischiava di costare carissimo alla sua squadra. Per sua fortuna, Caputo, a cui regala il pallone, manca la porta in pallonetto.



Augello 6: al mattino si sveglia e inizia a cantare: Berardi non c'è. In partita però incontra Djuricic dalla sua parte, che gli toglie le note di bocca ugualmente. Soffre in silenzio, ma alla fine tiene.



Thorsby 5,5: meno preciso del compagno di reparto svedese, per ben due volte la apre al guardialinee. Rimedia pure un cartellino.



Ekdal 6: prova a farsi sentire randellando, ma il giovane Frattesi è scomodo da tenere.



(dal 39’ s.t. Silva sv)



Candreva 6: se la vede tutto il tempo con Rogerio, che nell’uno contro uno regge. Finisce la partita difendendo sulla fascia opposta, dopo l’ingresso di Depaoli.



Damsgaard 6: Toljan lo controlla in fascia, così prova a far male entrando dentro al campo. Ma il tiro stasera non è dei più irresistibili.



(dal 39’ s.t. Depaoli sv)



Verre 6: nel primo tempo è tra i più attivi. Arriva alla conclusione più di una volta. Poi D’Aversa si accontenta e lo cambia con un centrocampista.



(dal 20’ s.t. Askildsen 6: porta un po’ di benzina al centrocampo rimasto a secco)



Quagliarella 5,5: si sente abbandonato da Gabbiadini, il suo compagno di reparto infortunato. Verre nel primo tempo lo stuzzica, ma il vecchio bomber stasera si riposa. Praticamente non pervenuto.







All. D’Aversa 6,5: nella ripresa, in assenza di cambi offensivi, tira giustamente il freno a mano, e dal 4-2-3-1 passa al 4-5-1. Punticino in trasferta.