non può nulla sui gol di Belotti e Meité. Anzi, riesce a salvare la Sampdoria in numerose occasioni. Nel secondo tempo è autore di alcune partite eccezionali: senza dubbio è tra i migliori della sua squadra.un po’ in sofferenza nei primi minuti di gara contro Ansaldi, poi riesce a prendere le misure al terzino argentino del Torino. Prestazione senza particolari squilli ma comunque sufficiente da parte del terzino polacco.: viene preferito a Tonelli, rientrato dalla squalifica a in panchina: una scelta che non si rivela però azzeccata. In più di un’occasione perde la marcatura di Belotti, come nell’azione del gol dell’1-0 firmato proprio dal Gallo.: a differenza di quanto fa il suo compagno di reparto con Belotti, Yoshida riesce a contenere abbastanza bene Zaza. Quando può, mette anche alcune pezze ai buchi lasciati da Ferrari.(dal 1’ s.t.buon lavoro in fase difensiva).: è in grande difficoltà contro Singo. Il terzino del Torino vince il duello con il numero 3 della Sampdoria che non riesce mai a contenerlo e si fa superare con troppa facilità in diverse occasioni.: sulla fascia destra prova a spingere e a farsi vedere anche con qualche conclusione dalla distanza. Nei primi quarantacinque minuti la mira non è quella giusta, la sistema nella ripresa e dopo otto minuti batte Sirigu con una conclusione potente.: tanta corsa per il centrocampista blucerchiato, che anche nel brutto primo tempo della Sampdoria è uno dei pochi autori di una prestazione sufficiente.: come molti suoi compagni di squadra dà l’impressione di non entrare mai veramente in partita. Nei primi quarantacinque minuti di gioco viene sovrastato da Meité e all’intervallo viene richiamato in panchina.(dal 1’ s.t.: entra bene in partita)spinge troppo poco sulla fascia destra e in fase difensiva non aiuta come dovrebbe Augello, che si trova troppo spesso in difficoltà. Neanche Ranieri e Benetti devono essere stati molto soddisfatti della sua prestazione, non a caso a fine primo tempo viene richiamato in panchina.(dal 1’ s.t.: viene anticipato di testa da Meité in occasione del 2-2): vince il ballottaggio con Ramirez per il ruolo di trequartista alle spalle di Quagliarella nel nei primi quarantacinque minuti di gioco. Una scelta che non si rivela indovinata: il numero 8 blucerchiato si vede pochissimo in campo.(dal 1’ s.t.: non fa molto di più del compagno che sostituisce): scatta sul filo del fuorigioco, beffando Lyanco e Bremer, e batte Sirigu con una splendida girata al volo. Contro la sua ex squadra gioca una buona partita e dimostra di essere ancora capace di fare la differenza.(Dal 37’ s.t.la Sampdoria regala il primo tempo al Torino, cresce nella riprese dove riesce a ribaltare il risultato prima di essere raggiunta sul 2-2 dal colpo di testa di Meité. E se alla fine il risultato rimane questo è soprattutto grazie alle ottime parate di Audero.