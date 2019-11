Spal-Sampdoria 0-1



Audero 6: mai realmente impegnato dagli avversari che non arrivano a concludere con pericolosità verso la sua porta.



Depaoli 6,5: soffre tanto in fase difensiva, con Kurtic e Reca che lo mettono in grande difficoltà, ma salva la Samp con una scivolata decisiva all'inizio del secondo tempo. E' decisivo in occasione del gol di Caprari con una giocata che vale i tre punti.



Ferrari 6: molto presente in fase difensiva sulle punte della Spal. Regge sempre dal punto di vista fisico e non commette sbavature.



Colley 6,5: prestazione precisa del centrale africano che non sbaglia nulla e guida con sicurezza il reparto difensivo.



Murru 5,5: come Depaoli soffre quando viene prese d'assalto da Strefezza che lo punta con sistematicità. Costretto agli straordinari in fase difensiva, non mette quasi mai il naso fuori dalla propria metà campo.



Thorsby 5: fatica quando è chiamato ad assistere Depaoli sulla fascia destra e si dimostra ancora acerbo per il nostro campionato. Poco presente e poco incisivo.



Ekdal 6: buone geometrie e grande attenzione in fase di marcatura lo rendono il centrocampista più importante per la squadra di Ranieri. Non azzarda mai e sceglie sempre la migliore opzione. Garanzia.



Vieira 5,5: brutto impatto sul match per il centrocampista della Samp che sbaglia diversi palloni in fase di impostazione e viene saltato con troppa facilità in più di un'occasione.



Jankto 5,5: le sue qualità sono indiscutibili, ma l'ex Udinese troppo spesso si assenta del gioco. Quando ha la possibilità di mettere in mostra le sue doti balistiche dà grande prova delle sue qualità, ma per fare il salto di qualità gli manca mordente.



(dal 28' s.t. Augello sv)



Gabbiadini 5: un fantasma per quasi tutta la partita. Trova la rete del vantaggio all'inizio della ripresa, ma il direttore di gara lo pesca in fuorigioco e annulla la rete.



(dal 25' s.t. Ramirez 6: entra e prova a dare la scossa con qualche giocata di qualità ma come troppo spesso gli accade è eccessivamente fumoso).



Bonazzoli 6: le qualità e il potenziale non sono in discussione, come dimostra con un bel tiro da fuori sul finire del primo tempo, ma oggi gioca una partita non all'altezza di quanto mostrato questa stagione.



(dal 44' s.t. Caprari 7: entra e decide la partita con un colpo di testa da due passi che può cambiare la storia della Samp).





All. Ranieri 6: la sua Sampdoria è timida e insicura. Scende in campo per strappare un pareggio e si limita a difendere senza mai provare a ripartire. Alla fine è decisivo l'ingresso in campo di Caprari che cambia la partita con la rete del vantaggio.