- Sui due gol dell'Udinese non ha colpe, nella ripresa abbassa la saracinesca permettendo alla Samp di restare fino alla fine in partita.- Soffre tremendamente l'esuberanza di Udogie. In occasione del raddoppio dell'Udinese si perde l'esterno bianconero. Difensivamente troppe lacune.- Al rientro in campo dopo due mesi di assenza. Deulofeu lo mette subito in difficoltà, poi prende le misure e riesce a contenere un po' meglio gli attacchi avversari. Molto meglio quando è chiamato ad impostare dal basso l'azione. Sua l'imbeccata per il 2 a 1 di Caputo. (Dal 27's.t.- Chiude in ritardo su Deulofeu nell'azione del 2-0. Soffre le accelerazioni del numero dieci bianconero.- La sua partita inizia male. Dopo soli 3' minuti si fa ubriacare da Pereyra, dalla sua fascia nasce il gol del vantaggio. Non sembra mai entrare in ritmo. (Dal 32' s.t.- Ex della partita, cerca di trascinare la squadra. Dopo il doppio svantaggio riesce a rendersi pericoloso in alcune occasioni. Qualche buona invenzione non sfruttata dai compagni. Cala alla distanza. (Dal 22' s.t.- Nella mezz'ora in campo si vede ben poco).- Pereyra ha un altro passo, Walace fisicamente lo sovrasta. Fatica a reggere l'urto contro la mediana bianconera. Anche in fase di costruzione non è lucido. (Dal 22' s.t.- Rispetto al compagno riesce a dare maggiore solidità al reparto).- Gira spesso a vuoto, non riuscendo mai a contrastare come dovrebbe i centrocampisti avversari. Poca sostanza.- Si muove molto in cerca del pallone. Spesso si abbassa per svincolarsi dalla marcatura ma la sua costruzione è sterile. Rispetto ai compagni, però, riesce a combinare qualcosa. Dal 32'- Accorcia le distanza sfruttando al massimo l'imbucata dalle retrovie di Yoshida. Si lancia spesso in profondità, cercando di prendere alla spalle la retroguardia friulana.- Questa volta non fa male alla sua vecchia squadra. Nel primo tempo prova a rendersi pericoloso giocando sulla linea del fuorigioco. Avrebbe anche una buona occasione ma in girata non trova la palla. Nella ripresa, un po' come tutta la Samp, cala parecchio.- Dopo la sconfitta con l'Atalanta era lecito aspettarsi una partita diversa. Approccio sbagliato, i blucerchiati vanno sotto di due gol in avvio. Poi è dura ribaltarla. Quello del "Friuli" era uno scontro diretto, sconfitta che fa parecchio male.