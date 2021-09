: pronti via salva il risultato su Mancuso, si ripete ala grande nella ripresa su Pinamonti.: inizio timido, con Marchizza che lo costringe alla difensiva. Emergenza nella ripresa, trovando anche l’assist per il raddoppio di Caputo.: sfrutta il grande fisico e riesce sempre ad avere la meglio sugli attaccanti azzurri.(Dal 38’ s.t.).: anche meglio di Colley, puntale e pulito in ogni chiusura.: Stojanovic lo impegna abbastanza nella prima parte di gara, alla lunga però viene fuori e prende il controllo della fascia: imprendibile per gli avversari, svaria su tutto il fronte trovando sempre giocate pericolose e di qualità. Suo l’assist per la rete che sblocca l’incontro, chiude il match con un destro a giro da applausi.: sostanza e grinta a centrocampo, di testa le prende tutte lui.(Dal 18’ s.t.: aggiunge ulteriore qualità alla manovra soriana).: erige, insieme a Thorsby, la diga sui i centrocampisti azzurri sbattono continuamente.(Dal 24’ s.t.: aumenta la quantità di ossigeno e muscoli nel centrocampo Doriano).: agisce sulle due fasce creando costanti pericoli alla difesa azzurra.(Dal 24’ s.t.: con il risultato praticamente acquisito, si limita esclusivamente alla fase di copertura).: la dura legge dell’ex applicata senza condizionale. I suoi movimenti dentro l’area mandano in crisi i difensori azzurri che lo perdono spesso: segna due gol ma ne avrebbe potuti siglare altrettanti.(Dal 38’ s.t.).: duetta con qualità col compagno di reparto. Non ha occasioni per segnare, ma è sempre al centro dell’azione offensiva blucerchiata.: bella e concreta la sua Samp, che inizialmente lascia sfogare gli azzurri per colpirla in contropiede. Nella ripresa la sua squadra prende il controllo del campo, dominando l’avversario in tutto e per tutto.