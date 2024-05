Sampdoria, le pagelle di CM: che meraviglia il piede di Esposito, super Darboe

: bene nell’ordinaria amministrazione, nessuna parata epocale ma sempre affidabile.in questa partita c’era una necessità disperata della sua esperienza. Ce la mette tutta.: sempre irruento, ma oggi dietro le prende tutte. Di testa, di fisico, in ogni modo, regge l’urto degli avversari.: prende un giallo subito che rischia di condizionare la sua gara. Alterna buone chiusure ad un paio di buchi, su uno in particolare mette una pezza Benedetti.serve più quando c’è bisogno di difendere, piuttosto che ad attaccare. Però corre per due.

sempre nel cuore dell’azione, sempre reattivo e pronto, è anche uno dei pochi a non perdere mai la calma.(dal 34’ s.t.: grazie ad una sua incursione da una parte all’altra del campo, la Samp prende la punizione che, con un Esposito in campo, equivale ad un rigore. Oggi è da tutte le parti: raddoppia, pressa, combatte.(dal 22’ s.t.: entra e dà quantità, ha anche un paio di begli spunti).: torna titolare dopo tanto tempo, è un po’ arrugginito ma partecipa alla festa e tutto sommato a sinistra la Samp limita i pericoli.

: ha il piede più buono di una carbonara. Mette il pallone sotto all’incrocio con una naturalezza incredibile. Si sbatte tantissimo, mette giù un paio di palloni eccezionali e dalle sue aperture nasce sempre qualcosa. Cala fisiologicamente nella ripresa, ma per questa squadra è troppo importante.un paio di scambi con Esposito, in cui mostra tutta la sua qualità. Non molto dentro l’azione da trequartista, Pirlo per l’ultima mezz’ora lo sposta punta quando esce De Luca. Esce stremato, sufficienza per l’impegno.(dal 34’ s.t.nel momento più delicato della partita, Pirlo si affida alla sua esperienza, e fa bene).

: spende un sacco e si danna l’anima davanti. Lotta su tutti i palloni nel primo tempo, nella ripresa si presenta con una zuccata su cui si supera Bardi. Non si risparmia mai.(dal 22’ s.t.: si sistema esterno al posto di Borini. Tutte le volte che ha la palla nel piede, la Reggiana fa fallo. Su un allungo però si accascia a terra e si fa di nuovo male, che peccato e che sfortuna, per lui e per la Samp. Esce in lacrime).(dal 42’ s.t.All.una battaglia, una partita da non sbagliare, e la sua Samp la porta a casa. I blucerchiati soffrono nella tonnara finale del Ferraris, ma prendono tutta la posta in palio e agguantano i playoff. In un'annata del genere, è un super risultato. La partita è complicata, sporca e difficile, il Doria non si disunisce e regala un gran pomeriggio ai suoi tifosi.