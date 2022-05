Lazio-Sampdoria 2-0: attento sulle conclusioni da lontano dei biancocelesti. I suoi difensori si perdono la marcatura su Patric davanti l'area piccola e lui non può fare nulla. Incolpevole anche sul secondo gol.: fa la sua parte a dovere in marcatura su Zaccagni. È il migliore dei suoi lì dietro: se non altro non ha colpe sui gol presi.: Prestazione rocciosa. Non dà modo a Immobile di essere pericoloso.: perde la marcatura di Patric sul gol dell'1-0. Disattenzione grave che compromette tutto il lavoro, fino a quel momento impeccabile, dei suoi compagni di reparto.: poca spinta sulla sua fascia perché c'è Lazzari che mette pressione. E lui sulla lunga accusa la fatica nel tentare di contenerlo.: gara da ex insipida. Pochi cross e ancora meno occasioni create per i compagni.: partita ordinata senza acuti, ma senza neanche grosse sbavature. (dal 40's.t.: Luis Alberto gli sfugge spesso. Il suo lavoro in interdizione non è efficace e i centrocampisti della Lazio hanno vita troppo facile in palleggio.: Impalpabile la sua presenza in zona offensiva. Spara in curva l'unica buona palla che gli arriva nel primo tempo. (dal 31' s.t.: nessuno si è accorto che è entrato): Lazzari lo contiene, lo costringe spesso al fallo e lui non si rende utile nemmeno in ripiegamento quando l'avversario scappa via. (dal 23' s.t.: non fa nulla per rendersi più utile del compagno, con l'aggravante che non ha nemmeno Lazzari, ma solo Hysaj, da tenere a bada): Non ha toccato palla per quasi tutto il tempo in cui è stato in campo. (dal 23' del s.t.: pochi palloni giocabili anche per lui. Ma è pur vero che entra quando il risultato è già compromesso. Sfortunato al 90' con un palo incredibile quando era tutto solo dentro l'area)All. Giampaolo 5: i suoi sono apparsi appagati dopo il derby vinto. Grave che in piena lotta per la salvezza si scenda in campo con un atteggiamento così passivo.