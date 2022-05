In casala situazione di Massimo Ferrero continua ad interessare il club blucerchiato, se non altro per quanto riguarda la questione trust e concordati. Due sono le situazioni che coinvolgono il Viperetta, relative ad altrettante società fallite,Per quanto riguarda la prima, il Tribunale Fallimentare di Romadell’udienza durante la quale i creditori di Eleven Finance voteranno il piano di concordato. La vicenda è sospesa perché sono state richieste spiegazioni in merito ad una azienda direttamente collegata all’ex presidente della Samp. La data dell’adunanza dei creditori dovrà comunque essere fissata, ma potrebbe anche slittare a dopo agosto. Per quella data, il club potrebbe anche già venduto, poiché la cessione non dipende direttamente dall’esito del concordato. In quel caso,verrebbe accantonato in un fondo in attesa della decisione del Tribunale.Decisamente più avanti la situazione di, fa sapere Il Secolo XIX. Dopo aver ricevuto il parere positivo dei creditori, assenti all’ultima adunanza, si sta per aprire la fase dell’omologazione. Il 25 maggio è stata programmata l’ultima udienza perda uno dei creditori. In seguito alla decisione sulla posizione di questo creditore verrà stabilita la data per l’udienza per l’omologazione, comunque prima della sospensiva di agosto. L’omologazione dipende da Tribunale Fallimentare di Roma: se la richiesta di omologa venisse, non verrebbe dichiarato contestualmente anche il fallimento del debitore, a meno che non sia stata avanzata la richiesta da un creditore o dal pubblico ministero. Se invece venisse accettata, il concordato sarebbe omologato e passerebbe alla fase di esecuzione, sotto il controllo del commissario giudiziale.