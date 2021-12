Roma-Sampdoria 1-1: Da Viaggi di Nozze ai miracoli dell’Olimpico. Il portiere di riserva nel primo tempo scalda i guanti solo per un tiro innocuo di Mkhitaryan. Poi ecco il doppio miracolo su Zaniolo e Felix prima di inginocchiarsi a Shomurodov.: Usa tutta l’esperienza in dote per frenare Mkhitaryan e Zaniolo rimediando un giallo e poche figuracce. (31’st Ciervo sv): Osso duro, come sempre. Si dimostra sul pezzo fino al gol di Shomurodov. Dove è sfortunato e un po’ goffo. Unico errore di una partita più che dignitosa.Duello tutto muscoli con Zaniolo, e non sempre il romanista ha la meglio contro il difensore che sbaglia davvero poche mosse.: Vince il duello con Karsdorp unendo bene le due fasi con il solito equilibrioInsegue Cristante e compagni con il solito spirito di sacrificio ma pure con qualche amnesia. Deve arrendersi ben prima dei titoli di coda. (36’pt Ferrari 6: prova di sostanza e carattere): Capisce le linee di passaggio ma non va a opporre resistenza. Così Veretout e compagni gli sgusciano via.L’uomo degli assist ha un paio di strappi interessanti e nella ripresa sfiora il gol prendendo in pieno il palo (44’st Depaoli sv)Non è al meglio, ma non sembra. Ha pochi attimi di libertà ma proprio su una ripartenza spreca malissimo una occasione ghiotta a fine primo tempo. Resta sempre vivo fino alla fine quando mette il piede sul pareggio e su un dicembre niente male.: Si vede e sente poco in una zona decisiva del campo. Vent’anni e ancora qualche step da superare ma nella ripresa cresce di intensità (43’st Laut sv): Difficoltà nel primo tempo contro Smalling. Nella ripresa prova a sfruttare gli spazi concessi dalla Roma. (31’st Quagliarella 6,5: entra e porta peso e speranze contribuendo al gol doriano): Contiene bene la Roma provando a sfruttare le ripartenze e portandosi a casa un punjto meritato. Ha meritato ampiamente di mangiare il Panettone