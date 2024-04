Una Pasquetta all’insegna del campionato. La Serie B riparte dopo la sosta per le nazionali con la 31ª giornata, tutta in un giorno. Il programma si apre alle 12:30 con la sfida tra Modena e Bari, una gara che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza, con le due squadre che vanno a caccia del bottino pieno per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 15 ben sette gare in contemporanea. Per il Como test Sudtirol, reduce dal successo sulla Cremonese. La capolista Parma ospita il Catanzaro di Vivarini, mentre il Palermo è di scena all’Arena Garibaldi di Pisa contro i padroni di casa di Aquilani. In campo anche il Venezia di Vanoli contro la Reggiana, Cosenza-Brescia, Lecco-Cittadella e Spezia-Ascoli. Alle 18, la Cremonese di Stroppa accoglie allo Zini la Feralpisalò, mentre a chiudere il programma c’è la Sampdoria di Pirlo, che a Marassi se la vedrà con la Ternana.

