Sassuolo-Sampdoria 3-5





Audero 5: la nota negativa della giornata sono i tre gol subìti. E' l'unico a rimetterci, ma senza grosse colpe.



Bereszynski 5,5: soffre qualcosa quando Di Francesco gli attacca lo spazio alle spalle, per il resto lavora bene nelle due fasi. Sul gol di Boga tuttavia ritarda la diagonale.



Andersen 6,5: Djuricic non tocca un pallone, e se lo tocca lui glielo frega con estrema facilità. Poca fatica anche col Khouma. Il gol di Babacar infatti arriva quando l'arbitro ha quasi il fischietto in bocca, e i tre punti sono già sul pullman.



Colley 6: nessuna sbavatura, Berardi da quella parte combina pochissimo e non entra quasi mai a disturbarlo.



Murru 6,5: tiene a bada il capitano neroverde e nella ripresa confeziona pure l'assist per l'1-4 di Praet



Praet 7: giocatore superiore. Difende e attacca con grande maturità. Segna l'1-4 e si sposta sulla trequarti uscito Defrel.



Ekdal 6: regia poco vistosa ma solida ed essenziale. Sfortunato nella ripresa quando devia in rete il tiro dalla distanza di Duncan.



(dal 41' st Vieira sv) Linetty 7: dopo aver segnato il terzo gol, su assist di Defrel, sciupa il kappao dell'1-4, sul tacco magico di Quagliarella appena prima dell'intervallo. Offre l'assist a Gabbiadini nella ripresa.



Defrel 7,5: intorno al 14' del primo tempo recupera un pallone a metà campo e si lancia in area dove, ricevendo la sponda di Quagliarella, segna il gol dell'ex, che vale lo 0-1. Risponde con una grande prestazione alla bravata di questa settimana, aggiungendo al referto pure l'assist per Linetty. Non faceva gol dall'11 novembre: in vino veritas.



(dal 21' st Jankto 6,5: unico cambio 'vero' di Giampaolo. Entra e rinforza il centrocampo doriano)



Gabbiadini 6,5: sull'azione del gol di Defrel, pennella un cross al bacio per la sponda di Quagliarella. Spina nel fianco di Peluso e Ferrari, si toglie la soddisfazione del gol segnando la quinta rete dei blucerchiati.



Quagliarella 7,5: l'assist di testa per il gol del francese appare fin troppo facile. Bisogna vederlo però, ed essere un bomber altruista. Il suo gol dal limite invece (il raddoppio) è solo da applausi. Intramontabile.



(dal 38' st Sau sv)







All. Giampaolo 8: Sampdoria che arriva in porta come vuole nel primo tempo, grazie a una prestazione super di Defrel e Quagliarella. In particolare è la posizione sulla trequarti del francese a dar fastidio ai neroverdi. Una mossa quasi obbligata, viste le assenze di Ramirez e Saponara, ma decisamente efficace. Nella ripresa un cambio 'vero' (Jankto per Defrel) e due passerelle per Quagliarella ed Ekdal: idee chiare e manita.