: viene infilzato due volte in un minuto, nella seconda occasione forse ha qualche colpa in uscita. Attento su Zortea, sempre tentennante in uscita ma si guadagna la sufficienza con una gran doppia parata a fine gara.si lascia fregare da Zortea quando l’esterno gli scappa via, dopo un brutto rinvio dell’argentino. In difficoltà sempre.(dal 1’ s.t.non è la partita giusta per vederlo, né il contesto adatto. Sufficienza per l’impegno e la prospettiva).: difese da incubo e dove trovarle. Sempre fuori posizione. Azzecca forse un intervento in tutto il match.(dal 23’ s.t.fare peggio del greco è difficile. Infatti migliora l’assetto doriano, fa un paio di chiusure buone).sbanda tremendamente sui due gol del Sassuolo, sbaglia a occupare la zolla e in occasione delle due marcature nella prima frazione è sempre mal messo.(dal 1’ s.t.: il solito Murru, quando il Sassuolo alza la pressione da quella parte lui e Augello sono sempre in difficoltà).si lascia scappare Henrique, e si fa puntare troppo facilmente da Ceide. Meno positivo del solito anche in fase offensiva.: tanti errori, anche banali e di misura, non da giocatore con le sue caratteristiche.nella prima frazione il Sassuolo surclassa il centrocampo doriano, non c’è filtro e anche El General va in difficoltà.(dal 16’ s.t.: mette minuti in Serie A, e poco altro).poca spinta, tante difficoltà quando il Sassuolo alza la pressione da quella parte. In fase difensiva soffre sempre.se non altro, ha il merito di tentare di spingere un paio di volte. Nel nulla della Sampdoria di oggi, è già qualcosa.: dopo soli 8 minuti si avventa su un erroraccio di Ferrari e infilza Consigli. Unico acuto del match.deve fare gol, per il pubblico e per la carriera. Peccato non ci riesca. Ha una chance di testa ma mette fuori. Poi ci prova con il destro, a lato di poco. Ha il merito di mettere in mezzo la palla che il Sassuolo spinge in rete, lo stadio gli attribuisce il gol anche se non è così. Lascia il campo in lacrime, la partita si interrompe per un minuto buono: dà proprio l’impressione di essere l’ultima partita di un attaccante splendido e straordinario. Il voto è alla irripetibile carriera di un calciatore che ha dato tantissimo al calcio italiano. Di Quagliarella ne nasce uno ogni trent'anni.(dal 41’ s.t.All.: la Samp per caso si trova in vantaggio, e prende due gol in un minuto. E’ la fotografia della stagione. Nel secondo tempo cambia la difesa, la mette a tre con due terzini a fare i centrali. Approfittando di un doppio regalo del Sassuolo, i blucerchiati riescono almeno ad accomiatarsi dal Ferraris con un punto ma è stata un'altra partita orribile.