Cagliari-Sampdoria 2-0



Audero 6: tiene a galla i suoi come può. Incolpevole sulle reti subite.



Augello 4: giornata da dimenticare per il difensore italiano che lascia i suoi in 10 al 38' del primo tempo per un fallo da ultimo uomo.



Yoshida 5,5: nella ripresa soffre la velocità dei padroni di casa.



Tonelli 5: suo il fallo, abbastanza ingenuo, che regala il calcio di rigore ai padroni di casa.



Bereszynski 5,5: si è visto poco in fase offensiva, doveva fare di più.



Candreva 5,5: una prima frazione di gioco condita da buone giocate. Nella ripresa cala come tutta la squadra.



(dal 36' s.t Verre s.v)



Thorsby 5,5: come tutto il centrocampo doriano tiene bene per 45 minuti. Ripresa da dimenticare.



Ekdal 5,5: lo svedese, ex di turno, tiene a galla il centrocampo nel primo tempo ma sparisce nella ripresa.



(dal 32's.t Silva s.v)



Jankto 5,5: è forse il più attivo dei centrocampisti doriani. Va più volte alla conclusione senza mai inquadrare la porta



(dal 32' s.t Leris s.v)



Ramirez 5,5: poco brillante quest'oggi l'uruguaiano, che, complice un colpo alla spalla, lascia il campo quasi allo scadere della prima frazione di gioco.



(dal 44'p.t Damsgaard 6,5: unica vera e luce doriana. Entra a fine primo tempo e regala ottime giocate.)



Quagliarella 5: assente ingiustificato. Mai in partita.



(da 32's.t La Gumina s.v)



All. Ranieri 5,5: Sir Claudio inizialmente legge bene la partita ma l'espulsione di Augello complica i suoi piani. Da quel momento non riesce a rimettere in piedi la partita.