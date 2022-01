Spezia-Sampdoria 1-0



Falcone 6: pomeriggio quasi inoperoso ma non può nulla sul tiro di Verde.

Bereszynski 5,5: si perde Verde sul gol partita. Fino a quel momento non aveva nemmeno fatto male.

Ferrari 6: è il perno della difesa a cui Giampaolo affida le redini. Poche sbavature.

Magnani 6: un apporto importante ma non ancora decisivo. (46’ st Torregrossa: sv)

Candreva 5: mai nel cuore della’zione nonostante Giampaolo lo posizioni dietro le punte

Ekdal 4: mai propositivo, anzi arruffone. Poi lascia i compagni in 10.

Rincon 5: spaesato, nonostante lotti in mezzo al campo ma con poco costrutto

Thorsby 5: ottimo inizio, almeno per 20’ forse il migliore dei suoi. Poi si eclissa. Per poco non si fa ammonire per fermare Agudelo, altrimenti avrebbe lasciato i suoi in 9. (32’ st Vieira: sv)

Augello 5,5: benino nel primo tempo, ma poi sparisce senza un sussulto. (32’ st Murru: sv)

Gabbiadini 5,5: meglio in avvio. Suo l’unico tiro in porta sebbene fosse in fuorigioco. Poi nulla.

Caputo 4,5: semplicemente non pervenuto. Non è da lui.

All. Giampaolo 4: una squadra senza capo né coda. Vero pochi giorni per dare una nuova fisionomia ma il medico sembra più malato del paziente. I tifosi dello Spezia ringraziano per non aver accettato il corteggiamento di Pecini che lo voleva al posto di Motta.