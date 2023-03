Sampdoria-Verona 3-1



Turk 6: qualche imprecisione sulle chiusure alte, ma nel complesso partita sufficiente.



Gunter 6: rischia soprattutto nel finale con palloni molto scottanti lasciati nella propria area di rigore.



Nuytinck 7: ci mette più di una pezza per murare la propria porta. Provvidenziale nel primo tempo.



Amione 6: nella prima parte di gara fa vedere le cose migliori, ma nella ripresa arranca un poco per via della pressione avversaria.



Zanoli 6,5: una partita di grande sostanza, correndo avanti e indietro per il campo. Firma il gol che chiude definitivamente la gara dopo una bella cavalcata.



Winks 6: anche per lui un primo tempo nettamente migliore. Nella ripresa è schiacciato nella propria trequarti.



Djuricic 5,5: qualche errore di troppo soprattutto nelle scelte delle giocate.

(dal 27' s.t. Murru 6,5: corre e si sacrifica per la squadra.)



Augello 6,5: gara di sostanza, forte di fisico e sempre nel vivo dell'azione. Stanco nel finale.



Leris 6,5: esce stremato dopo una partita giocata ad alto ritmo. Anche lui si sacrifica spesso per la squadra nel secondo tempo, ripiegando molto indietro nella manovra.

(dal 38' s.t. Murillo: s.v.)



Cuisance 6,5: gioca abbastanza bene negli spazi, proponendosi con continuità ai compagni. Buona tecnica.

(dal 17' s.t. Ilkhan 5,5: ci si aspettava forse qualcosa in più a livello di attenzione difensiva.)



Gabbiadini 7,5: doppietta e gara sontuosa. Lotta e segna, con giocate sempre precise e pericolose. Vera anima della squadra.

(daò 38' s.t. Jese 6: assist prezioso nel finale per il gol che chiude i conti.)





Allenatore: Stankovic 6: squadra dalla doppia faccia. Nel primo tempo grandi ritmi e tecnica, nella ripresa la stanchezza la fa da padrona. I cambi forse potevano essere fatti prima.