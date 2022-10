: Fondamentale la parata sul rigore di Dessers, poi sempre pronto sui tentativi grigiorossi. È il migliore in campo dei suoi.: Fatica tutto il primo tempo, soffrendo la pressione di Valeri. Poi si rimette un po’ in carreggiata, senza però essere mai efficace.: Procura il rigore iniziale poi non trasformato da Dessers, si fa ammonire e rischia anche l’espulsione. Il peggiore per distacco.: Segna un gol a dir poco decisivo per una Sampdoria fino a quel momento del tutto evanescente regalando tre punti preziosissimi in ottica salvezza: Gioca 45’ minuti (male), al punto che Stankovic non lo fa rientrare nel secondo tempo, quando al suo posto invece Augello, trasforma la squadra.(1’s.tEntra dopo l’intervallo e la Samp cambia marcia. Mette ordine nel reparto. Un ingresso a dir poco azzeccato ):Gioca nella parte peggiore della partita, ovvero il primo tempo. Non entra mai in partita, ma il problema in quella fase è collettivo.(1’s.tentra nella ripresa e da una mano alla riscossa blucerchiata).Pasticcia a centrocampo, in un primo tempo decisamente brutto per tutta la sua squadra. Esce dopo un quarto d’ora dall’inizio della ripresa proprio quando la Samp rinasce(15’s.t.entra nel momento in cui la Samp trova la quadra. Non particolarmente efficace, ma comunque non fa danni): Bravo ad approfittare di una svista difensiva grigiorossa nel primo tempo, ci prova dal limite, ma il tentativo è centrale e Carnesecchi blocca in due tempi(15’s.t.si mangia l'1-0 appena entrato, quando viene smarcato e a tu per tu con il portiere il suo tiro finisce dritto nelle mani di Carnesecchi. Suo l’assist per il gol di Colley. Inserimento a dir poco prezioso)Si trova nei piedi la prima vera occasione doriana a fine primo tempo, ma sbuccia il pallone ‘passandolo’ a Carnesecchi. Poi si perde un po’.(9’s.tNon particolarmente incisivo, ma comunque dignitoso in una samp che nel secondo tempo trova la formazione più giusta)Non è mai incisivo. Una prestazione incolore nella giornata in cui comunque ad essere decisivo è il reparto difensivo tra la parata del rigore di Audero e il gol di Colley: L’attaccante blucerchiato continua a faticare a ritrovare lo smalto di un tempo. Anche contro la Cremonese è l’ombra del bomber che tutti si ricordanoAll.: Sbaglia la formazione del primo tempo, ma nella ripresa invece la centra in modo scientifico e i cambi gli valgono la vittoria.