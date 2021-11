: tiene il risultato sullo 0-0 al ventesimo con un miracolo su Arnautovic, lasciato solo nel cuore dell’area. Incolpevole sulla sassata di Svanberg, salva la baracca su Barrow. Arnautovic sfugge alle spalle di Augello e lo batte. Strepitoso nel finale con la mano di richiamo.: prova a offendere, con tanta confusione e poca convinzione. Patisce la rapidità degli esterni rossoblù.(dal 40’ s.t.).: della difesa blucerchiata è il meno peggio, ci mette il fisico e la grinta.(dal 28’ s.t.: bene con i muscoli, anche se a volte è un po’ lento, ma oggi di certo non è il peggiore).: fuori posizione in un paio di occasioni, specialmente quando la Samp rincula in velocità. L’esempio lampante è l’occasione in cui lui e Colley dimenticano Arnautovic a metà primo tempo. Mette una pezza ad Audero battuto, ma trema spesso.: bloccato e timido, non sale quasi mai anche perché dalla sua parte ha un esterno non di ruolo. Va vicino alla rete con il mancino, si dimentica Arnautovic quando la punta marca il raddoppio.(dal 40’ s.t.: nella prima frazione alterna buone cose, tipo un paio di bei cross, a errori di misura abbastanza inusuali per un giocatore con il suo piede. Perde Svanberg quando il rossoblù segna, marca il rossoblù ad un metro. Nella ripresa è irriconoscibile, sbaglia qualunque pallone. Una punizione tagliata non basta.: sfiora il gol con un bel colpo di testa, deviato in corner da Skorupski. A centrocampo prova a giocare, ma spesso si ritrova completamente solo, senza appoggio dei compagni, e non sa dove appoggiare la palla.: bene con i colpi di testa, male con i piedi. Per fortuna, ha degli ottimi tempi di inserimento, e ci mette il cuore trovando il gol della speranza, purtroppo per il Doria inutile.: va vicino al ‘golazo’ in avvio, bella la sassata al volo che si stampa sul palo. Salva anche la girata di Soriano allo scadere della prima frazione. Sfortunato nel rimpallo da cui origina il gol.(dal 22’ s.t.ci mette la voglia dei diciannove anni, ma è un momento molto complicato).: un paio di sprint, poi più niente.(dal 22’ s.t.: lento, impacciato, fuori dagli schemi e dal contesto).: bello lo scambio con Gabbiadini per liberare il destro, messo in angolo da Skorupski. Ha un’altra bella chance, ma non trova il pallone. Avrebbe una potenziale occasione alla mezz’ora del secondo tempo, ma incespica e perde il tempo.All.: naufragio Samp, capolinea (?) per il mister. Il Doria è senza idee, e alla prima difficoltà si scioglie. Ha perso il polso della squadra, era già evidente dopo Torino, quella odierna è solo una conferma.