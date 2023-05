Buongiorno gli gira di testa il pallone da due passi, e non riesce ad intervenire. Bravo sulla girata al volo di Sanabria, e poi ancora sul piazzato del centravanti paraguaiano.fa un tempo, senza brillare ma senza errori marchiani. Poi esce.(dal 1’ s.t.: meglio del compagno che ha sostituito, anche perché il Torino ha abbassato il ritmo).: tutto sommato, tiene bene Sanabria e non si distrae quasi mai.: in calo rispetto alle ultime partite, soffre un po’ le accelerate ospiti.(dal 38’ s.t..)si lascia bruciare dallo scatto di Buongiorno, facendosi anticipare. Spesso Seck gli scappa via. Mette anche pochi traversoni.: quasi costantemente raddoppiato, si propone ma senza particolare successo. Non trova mai l’imbucata, anche perché mancano i movimenti dei compagni.(dal 38’ s.t.: lotta sempre, ma commette anche qualche errore di imprecisione.(dal 31’ s.t..)da quella parte, il Torino nella prima frazione affonda sempre troppo facilmente nella prima frazione. Meno sotto pressione nella ripresa, ma troppo timido, un po’ involuto rispetto ad un buon momento.: errori e passaggi banali. Fumoso, leggero, mai incisivo e sempre preoccupato. Solo cose scolastiche.(dal 31’ s.t.: ectoplasma, sbaglia tutto quello che si può sbagliare.scalda il sinistro in avvio, ma non centra la porta. Poi sparisce totalmente dalla partita.All.: se non altro, la Sampdoria oggi non prende un’imbarcata. Però la squadra doriana non dà mai l’impressione di essere in partita, difficile dare stimoli in una situazione simile ma la stagione è stata compromessa in altre partite. Oggi era poco più di un’amichevole.