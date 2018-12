Sampdoria-Parma 2-0: praticamente non è mai impegnato seriamente dagli ospiti, pomeriggio tranquillo.: Giampaolo lo carica in conferenza stampa, e lui sembra trarre grande fiducia dalle parole del mister. In teoria il suo versante è quello più complicato da gestire, perchè di fronte ha un giocatore veloce come Biabiany e davanti a lui gioca Praet, più offensivo di Linetty. Non ne risente, si fa vedere e scodella alcuni cross al bacio.: comincia la gara commettendo qualche errore in fase di impostazione. Però quando deve cinturare Inglese, non lascia un centimetro all'attaccante gialloblù. E' ruvido se serve, e comanda la difesa da vero leader.: gioca un primo tempo sontuoso. Chiusure di tacco, sventagliate a trenta metri, si prende pure qualche licenza palla al piede. E anche nella ripresa il copione non cambia. Ora non è solo efficace, è diventato persino bello da vedere. Mura un tentativo da due passi di Biabiany.: chiude e spinge. Un suo intervento in spaccata nel primo tempo salva la Samp, e mette numerosi traversoni al centro. Sembra diventato il terzino che voleva Giampaolo, la sua crescita merita di essere sottolineata.: comincia con il freno a mano tirato, ma nella ripresa sale in cattedra. Quando cresce lui, cresce anche la Samp. I blucerchiati cominciano a spingere a destra, arrivano due gol in fotocopia e tutti sono griffati dall'autografo – bello grosso – del belga.: tatticamente è un mostro. E' sempre nel posto giusto, e ci arriva con un secondo di anticipo rispetto agi avversari. In più, non perde un pallone.: lo vedi in proiezione offensiva, e te lo ritrovi pochi secondi dopo mentre rincorre a centrocampo l'avversario. Magari non sarà pulitissimo tecnicamente, ma la sua presenza pesa eccome negli equilibri doriani.: mobile e dinamico, gioca spesso il pallone tra le linee. Resiste alle cariche degli avversari, salta l'uomo nello stretto, gioca una partita con il sangue agli occhi. Era quello che gli chiedevano Giampaolo e il pubblico.(dal 37' s.t.: entra ed è accolto da un'ovazione. Giusto il tempo di uno slalom per scaldare il pubblico, e di un destro che sfiora l'incrocio.): solita partita, caratterizzata da alcuni acuti interessanti ma altrettanti errori di valutazione. Il suo baricentro basso e la sua tecnica gli consentono di saltare l'avversario con il primo controllo, ma altrettanto frequentemente sbaglia la seconda scelta. Discorso valido sino a metà ripresa, quando è rapido ad infilarsi in mezzo all'area realizzando il vantaggio doriano.(dal 23' s.t.: è alla ricerca della miglior condizione, gioca di fino partendo spesso largo).: si sacrifica come sempre, e appena riceve palla cerca la porta. Ovviamente, al primo pallone buono trova la rete, ma questa non è più una novità. Nove in campionato, provate a fermarlo.(dal 43' s.t.All.: aveva ragione a definire il Parma 'una gran rottura'. Nella prima frazione il pressing asfissante degli ospiti impedisce alla Samp di giocare. Tenere quel ritmo però era impossibile, la Samp è matura , sa aspettare e approfitta del calo gialloblù nella ripresa per chiudere la pratica. Il tecnico non sbaglia nemmeno una scelta.