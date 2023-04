Lecce-Sampdoria 1-1



Ravaglia 7: provvidenziale a salvare il risultato più volte. Eroico.



Zanoli 5,5: spinge timidamente senza incidere, in difesa ha qualche svista



(1’s.t. Cuisance 6: dalle sue parti c'è più vivacità ed ha anche un'occasione sul finale)



Nuytinck 5: soffre con Ceesay che si perde in occasione del gol



(1’s.t. Murillo: 6,5 salvataggio provvidenziale su Ceesay prima di poter colpire a rete, con lui la difesa cambia)



Amione 6: decisivo salvataggio sulla linea che scongiura il vantaggio giallorosso



Augello 6: uno dei pochi propositivi con le sue sovrapposizioni da cui scaturiscono le timide chances doriane



Leris 5,5: soffre le avanzate giallorosse dalle sue parti, tampona come può.



Rincon 5: tanti errori anche elementari, anche andare a contrastare gli avversari gli riesce difficile.



Winks 5,5: cerca di mettere ordine a centrocampo con qualche passaggio pulito senza incidere tanto.



Djuricic 5: ci si aspetta qualche giocata che però manca, corre a vuoto.



(1’s.t. Sabiri 6: si muove tanto tra le linee e si rende pericoloso con la sua specialità su punizione)



Gabbiadini 6,5: inizio di partita anonimo per poi riscattarsi nella ripresa con buone giocate e l’assist perfetto per il pari.



(31’s.t. Quagliarella sv)



Lammers 5: sistematicamente limitato da Baschirotto, può davvero poco e tocca pochi palloni. Evanescente.



(1’s.t. Jesé 6,5: guida l'attacco, aiuta e viene incontro, poi infila la difesa giallorossa partendo da lontano per il gol del pari.)





All. Stankovic 6: primo tempo in cui lo svantaggio di una rete è praticamente d'oro, con i cambi nella ripresa la squadra prende coraggio e viene premiato da uno dei subentrati.