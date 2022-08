subito attento sulla conclusione da lontano di Liotti, insidiosa perché rimbalza sul terreno a due passi dal numero uno doriano. Un paio di uscite alte a sventare i pericoli. Non può arrivare sulla zuccata all’angolino di Crisetig, per fortuna della Samp il gol viene annullato dal Var. Ancora una volta, però, si esibisce nella specialità della casa, la parata sul rigore.: sufficienza portata a casa con mestiere. Attacca meno del solito, ma tiene bene la posizione. Un paio di volte Menez o Rivas gli vanno via, ma riesce sempre a recuperare. Mezzo voto in meno per la distrazione sul gol annullato.(dal 44’ s.t.solo uno svarione nella sua gara, con un retropassaggio sbilenco in angolo. Per il resto, consueta presenza in mezzo all’area di rigore.: con Colley si intende bene, i due si completano, la coppia titolare è la loro. Rischiano poco fino agli ultimi venti, incredibili minuti, e sono sempre in posizione.: tenta di spingere, e nella ripresa si coordina anche per un bel sinistro da fuori. Però, è l’unico luccichio in una gara non troppo brillante. Ingenuo l’intervento che origina il rigore, e che gli costa mezzo voto.: mette una palla sulla testa di Caputo davvero invitante per la punta doriana. Qualche buon traversone, ma può fare di più.(dal 18’ s.t.: alcuni buoni spunti in fase di possesso palla e nel dribbling, sicuri che Giampaolo non proverà a recuperarlo?): qualche imprecisione, un paio di palle perse, ma solita quantità in mezzo al campo. Dà equilibrio e per la Samp il suo apporto è prezioso.: non prova mai la giocata che spezza il ritmo. Sempre e solo passaggi scolastici, a due metri di distanza. La manovra blucerchiata ne risente.(dal 44’ s.t.: tocca la palla diversamente dagli altri, e si vede. I pericoli arrivano quasi tutti da lui. Splendida la punizione dal limite che chiama Ravaglia alla parata. Non poteva essere che lui a sbloccarla: riprende da dove aveva lasciato la scorsa stagione, rigore perfetto nell’angolino. Sempre creativo e vivace.: con una ripartenza veloce, innesca la prima vera azione blucerchiata. Ordinato, porta a casa la sufficienza anche perché adattato a sinistra.(dal 18’ s.t.: entra e con il fisico si prende il fallo del rigore. Ha le movenze da centravanti vero, probabilmente Giampaolo gli concederà sempre più spazio).: al primo pallone buono, chiama Ravaglia all’intervento in corner. E’ l’unico spunto del match, ancora un po’ in ritardo.(dal 18’ s.t.: la prima combinazione procura il rigore. Tenta un paio di assist di qualità).All.: primo tempo imballato, Samp quadrata ma non troppo propositiva. L’assenza di un regista capace di far girare il pallone si sente eccome. Nella ripresa, il tecnico cambia assetto. Fuori Leris, Caputo e Candreva, dentro due punte come Quagliarella e De Luca, insieme a Verre. Il primo scambio coinvolge proprio due dei tre ‘nuovi’, e produce il rigore. Troppa sofferenza nel finale, c’è ancora qualcosa, anzi, più di qualcosa da registrare.