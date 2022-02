Falcone 5: non legge in tempo la direzione della zuccata di Pasalic, ne raccoglie quattro in fondo al sacco anche se molti imprendibili.



Ferrari 5: de Roon lo sorpassa sempre, non c'è partita.



(Dal 31' s.t. Vieira: sv).



Magnani 4,5: regala palla a Freuler e non intercetta la sfera sul gol di Pasalic. Malissimo.



(Dal 1' s.t. Yoshida 5: meno buchi in difesa rispetto al collega, ma non è serata).



Colley 5: non riesce a frenare Freuler sull'azione del gol, non si riprende più.



Conti 5: il ritorno nella città che l’ha visto crescere avviene sotto i fischi della Nord, Zappacosta lo lascia indietro.



Thorsby 5: Freuler gli ruba tutti i palloni da sotto il naso, male.



Ekdal 5: perde la marcatura di Koopmeiners sul gol dell’olandese, prende giallo



Murru 5: Hateboer lo beffa, è lento e svogliato.



(Dal 23' s.t. Augello 5: corsia in emergenza).



Sensi 5: impalpabile, non riesce a trovare varchi per i compagni.



(Dal 1' s.t. Sabiri 5,5: fa un po' meglio del compagno, ma non incide).



Quagliarella 5: frenato da Toloi, si spegne subito e il mister lo leva.



(Dal 1' s.t. Rincon 5: inesistente, non mette mai paura alla difesa orobica).



Caputo 5,5: Palomino ci mette l’esperienza per fermarlo, l'unico che si fa vedere tra i suoi con un paio di guizzi.



All. Giampaolo 5: la sua squadra si perde in un bicchier d’acqua fin dalle prime battute, non riesce a riprendere la retta via e regala diverse occasioni poi concretizzate dai nerazzurri. Male anche i cambi.