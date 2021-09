: errore sul gol di Osimhen, bravo a distendersi quando Insigne prova il più classico dei tiri a giro sul secondo palo. Sulle altre reti non ha colpe specifiche, ma potrebbe decisamente fare di più in occasione della marcatura che sblocca il match.: perde Osimhen sullo 0-3. Dalla sua parte ha Insigne, cliente scomodo. Chiunque lo soffrirebbe, il polacco non fa eccezione.(dal 25’ s.t.: prova un paio di discese, senza Insigne ha più campo e quantomeno tenta quantomeno di mettersi in mostra).: prova un colpo di testa su corner all’angolino, ma Ospina toglie anche quel pallone. Anche lui ha qualche responsabilità sul terzo gol, perché fuori posizione senza preoccuparsi della marcatura.: concorso di colpa con Augello quando Osimhen scivola alle spalle del gambiano, infilandosi tra lui e il terzino per il gol dell’1-0. L’attaccante nigeriano del Napoli gli scappa via sempre, non lo tiene mai.dà una brutta palla a Silva, persa dal centrocampista portoghese quando il Napoli trova il vantaggio. Rinculando, si scorda Osimhen che sguscia alle spalle del terzino e di Colley. Lozano lo punta e lo salta regolarmente fino a quando resta in campo.: la risposta della Samp, dopo il vantaggio ospite, è affidata ad una bella finta e conclusione dell’esterno, deviata da Koulibaly. E’ quello che ci crede di più, pure nel secondo tempo quando la situazione è ormai irrimediabilmente compromessa. Gli annullano anche un gol.: errori a ripetizione, sia in fase di impostazione che di interdizione. Il centrocampo del Napoli lo surclassa sul piano tecnico e atletico.(dal 25’ s.t.: vale il discorso fatto per gli altri due centrocampisti. I diretti avversari azzurri fanno quello che vogliono palla al piede).: non riesce a gestire il possesso sul ribaltamento di fronte che genera il primo gol del Napoli. Prova a ricattarsi con un destro perfetto su cui si supera Ospina al 18’. E’ l’unico acuto in una partita grigia, perde anche qualche pallone di troppo.(dal 10’ s.t.: va in campo in un momento delicato della partita, e anche lui si adegua allo standard della squadra. Non era facile, al rientro dopo parecchio tempo, e questa è un’attenuante).: gioca cinque minuti su novanta. In quei 300 secondi fa anche buone cose, ma è troppo poco. Nel secondo tempo sparisce letteralmente dal campo.: serve un gran pallone sul destro a Candreva, che però trova ancora i guantoni di Ospina. Qualche guizzo, è marcato a vista dai corazzieri napoletani, però la prestazione non è sufficiente.(dal 38’ s.t.esordio e qualche buon guizzo): non è serata. Contro il Napoli ci aveva abituato a grandi show, oggi invece, stretto tra i centrali azzurri, si vede poco.(dal 10’ s.t.: D’Aversa lo mette dentro per dare fisicità ad un reparto che, sui colpi di testa, soffre terribilmente. Prova un paio di sponde, mette minuti nelle gambe.All.peccato, perché la Samp nel primo tempo gioca anche bene, crea un paio di occasioni e meriterebbe qualcosina di più. La rete a freddo ad avvio di ripresa chiude virtualmente il match, nella seconda frazione la Samp non riesce a raccapezzarsi e si perde.