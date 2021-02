: la sassata sotto l’incrocio di Malinovskyi è semplicemente imprendibile. Strepitoso a lanciarsi sui piedi di Gosens che si stava coordinando per battere in rete a porta vuota, poco dopo il tedesco lo supera ma il numero uno non può nulla. Splendido di nuovo nel finale su Pessina.: fin quando fa il terzino contiene bene Gosens. Poi Ranieri lo schiera centrale e in quella posizione fatica decisamente di più. Il raddoppio arriva proprio da quel versante, anche se lui non ha colpe specifiche: gioca un buon primo tempo, fatto di anticipi e concentrazione, sino al gol dell’Atalanta. In quell’occasione, segue Malinovksyi, poi lo abbandona per tentare un raddoppio su Muriel e l’ucraino scappa via indisturbato. Meno positivo rispetto al compagno di reparto Yoshida, deve recuperare la miglior condizionein occasione del gol, segue Muriel ma lascia spazio all’inserimento di Malinovskyi. Peccato, perché come Ferrari aveva giocato un buon primo tempo. Quando la Samp inizia a sbandare, riesce tutto sommato a mantenere la calma: discreto nel primo tempo, nella ripresa lascia due volte una prateria a Mahele. La prima volta l’esterno segna, ma la rete viene annullata per un fuorigioco, nella seconda occasione invece l’esterno danese ha davanti a sé una prateria per crossare in tutta calma e trovare dal lato opposto Gosens.: tanti errori, moltissima imprecisione. Sembra sempre mancare di lucidità, è generoso e corre tanto, ma oggi lo fa a vuoto.(dal 22’ s.t.: con il suo ingresso, la difesa blucerchiata passa a tre, per una sorta di 3-4-1-2. L’uruguaiano va a fare il trequartista ma non incide mai e perde un sacco di palloni).: Malinovskyi lo salta come un birillo in occasione del gol, il norvegese non riesce minimamente a contrastarlo. Anche per lui tanta corsa, ma a vuoto.: insieme a Damsgaard è il migliore della Samp. Non molla mai, tante giocate intelligenti, prende falli e difficilmente regala il pallone.: batte una punizione splendida da 25 metri, e chiama Sportiello alla grande risposta. Tutti i pericoli creati dalla Samp originano dai suoi piedi. Regala una bella imbucata ad Augello, si prende un altro fallo dal limite in avvio di ripresa e successivamente spaventa l’estremo difensore ospite con il destro sul calcio piazzato.(dal 22’ s.t.: entra da esterno, e al primo pallone si lascia scappare Gosens che spinge in rete il raddoppio. Si vede solo per un cross, neppure troppo preciso, e per poco altro): nella prima frazione sbaglia una marea di passaggi e di servizi, manca l’intesa con i compagni e in particolare con la punta. Decisamente più positivo nel quarto d’ora della ripresa in cui resta in campo.(dal 15’ s.t.: oggi fumoso e svogliato, non vince un duello e non propone neppure un dribbling.: primo tempo incolore, fatica moltissimo a trovare l’intesa con Verre. In avvio di riipresa ha una bella occasione sul destro ma spara alto. Si muove molto ma non concretizza mai.(dal 15' s.t.: almeno lui prova un paio di dribblig, anche se viene costantemente raddoppiato dai centrali bergamaschi).All.: oggi sbaglia tutto. Prima presenta una formazione visa derby di difficile interpretazione, utilizzando come punta titolare un giocatore reduce da tre mancate convocazioni. Poi, nel secondo tempo, con l’Atalanta prevedibilmente in vantaggio, impiega tutta l’artiglieria pesante ‘preservata’ per la stracittadina. Nel momento di maggior pressione nerazzurra, cambia assetto alla Samp passando alla difesa a tre e pochi secondi dopo, proprio da un inserimento non seguito di Gosens, arriva il raddoppio.