Sampdoria-Napoli 3-0



Audero 6: ordinaria amministrazione nel primo tempo, anche se alcune sue uscite spericolate fanno tremare il pubblico del Ferraris. Impreciso con i piedi, sbaglia troppi rinvii, ma è coraggioso in un paio di interventi lanciandosi a capofitto sugli attaccanti ospiti.



Bereszynski 7: spinge e costringe la corsia di sinistra del Napoli a rimanere bloccata senza superare quasi mai la metà campo. Partita formato Nazionale, serve un cross splendido per la meraviglia di Quagliarella.



Andersen 7: ha ragione Giampaolo quando dice che può giocare indifferentemente centrodestra e centrosinistra. Attento, marca con attenzione qualunque attaccante ospite, non si distrae mai.



Tonelli 6,5: buona la prima per il centrale italiano, che si leva una soddisfazione importante contro la sua ex squadra. Il primo intervento è un liscio preoccupante, forse causato dall'emozione, ma Tonelli si riprende alla grande e non sbaglia più nulla.



Murru 6,5: resta in campo un'ora, e gioca una buona partita. Attento, anche propositivo, mai in difficoltà. Un altro giocatore rispetto a quello visto a Udine.



(dal 59' Sala 6: Giampaolo per necessità lo adatta a sinistra, probabilmente perchè non si fida ancora pienamente di Tavares. Si disimpegna bene).



Barreto 6,5: corre per due, fa legna e insieme a Bereszynski annulla Insigne. Conclude la partita stremato.



Ekdal 6,5: si muove tantissimo, tampona tutto quello che può e guadagna moltissimi falli. Partita concreta, si merita gli applausi del Ferraris.



(dall'84' Vieira s.v: prima in blucerchiato per uno dei giocatori che incuriosisce di più il pubblico di Marassi. Pochi minuti, non sufficienti per un giudizio.)



Linetty 6,5 : gioca un gran primo tempo, generoso e concentrato. Nella ripresa si preoccupa principalmente di contenere, ma lo fa benone. Fondamentale per l'equilibrio della formazione di Giampaolo.



Saponara 6,5: si presenta subito con uno splendido assist che libera Defrel e propizia il primo gol stagionale in Serie A dei blucerchiati. L'intesa con i due attaccanti è già ottima, la prova è l'azione del raddoppio orchestrata dal trequartista italiano, perfezionata dal numero 27 e conclusa dal francese. Sfortunato, esce per infortunio al 35'. La Sampdoria – e i suoi tifosi – sperano non sia nulla di grave.



(dal 35' Ramirez 6: decisamente più compassato e meno vivace di Saponara, nel secondo tempo perde un possesso che rischiava di costare carissimo alla Samp. E' il giocatore in questo momento meno in forma della Samp, ma merita comunque la sufficienza).



Defrel 7,5: la Samp lo ha acquistato per non far rimpiangere Zapata, e lui si presenta a Genova con una doppietta. Il primo pallone che tocca lo trasforma in oro. Saponara è geniale a trovarlo libero, il suo destro è meraviglioso e batte Ospina. Lucido e freddo sottoporta nel finalizzare una splendida azione corale doriana.



Quagliarella 8: unico, eterno, inimitabile. Tutti in piedi per il numero 27. Il lavoro al centro dell'area per liberare Defrel in occasione del raddoppio è un misto di tecnica, malizia e generosità che merita di essere sottolineato. Prova il bis nella ripresa, ma Linetty spara alto da buona posizione. Poi arriva la meraviglia: il gol di tacco è una delle reti più belle viste a Marassi negli ultimi anni.





All. Giampaolo 7,5: sarà l'effetto Ferraris, sarà la settimana in più di lavoro, saranno le correzioni tattiche apportate, ma questa Sampdoria non è neppure lontana parente di quella di Udine. La Samp domina il Napoli, diverte e fa scordare al pubblico la sofferenza della Dacia Arena. Il tecnico doriano oggi non sbaglia una mossa.