: bene su Caputo, reattivo dopo il velo di Henderson, il pallone era velenoso. Incolpevole sulla botta di Piccoli, alcune buone parate.qualche errore in copertura, e alcune distrazioni. Una bella chiusura nel secondo tempo, ma troppi tocchi sbagliati.: oggi di testa le prende tutte. Ruvido quando serve, fa sentire il fisico agli attaccanti ospiti.: la garra c’è sempre, oggi l’Empoli punge poco e trascorre una partita abbastanza tranquilla.(dal 36’ s.t..): si divora un gol clamoroso, all’altezza dell’area piccola con il destro tutto solo alza la conclusione sopra la traversa. Si fa perdonare con una conclusione che rimbalza a terra e infilza Vicario.: fa girare il pallone, con la retrocessione anche lui sembra più sgombro mentalmente. Cala alla distanza.ci mette grinta, quella che ha quasi sempre dispensato in stagione. Oggi meglio anche quando si tratta di far girare il pallone.: qualche buona discesa, a sinistra la Samp non soffre. Tiene bene le iniziative ospiti. Però con Murru si fa infilzare da Akpa Akpro.: solita partita avulsa e inutile, sulla falsariga di quasi tutte le prestazioni in stagione.al quarto d’ora un bel pallone che Zanoli spara incredibilmente fuori. Scalda i guanti di Vicario con una punizione insidiosa. Poco altro nel resto dei novanta minuti.ha voglia di lasciare un segno in questa stagione maledetta, prima cerca il tiro murato dalla difesa dell’Empoli, poi dà a Zanoli la palla dell’1-0. Gli manca solo il gol.(dal 21’ s.t.: ha mezz’ora scarsa a disposizione, anche lui però non pervenuto).All.: il voto è chiaramente alla partita, non alla stagione. La Sampdoria sembra in controllo per quasi tutto il match, poi come al solito viene punita all’ultimo pallone. Questa Samp non ce la fa a vincere.