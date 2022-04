Emergono le le richieste di inibizione della Procura federale per i dirigenti della Sampdoria coinvolti nel processo sulle plusvalenze fittizie, iniziato a Roma questa mattina attorno alle 10.30 davanti al Tribunale federale. La più pesante è quella fatta per l'ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero, attualmente ai domiciliari per un'altra vicenda, quella legata ai reati societari e bancarotta nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cosenza).Per il Viperetta la Procura federale ha proposto un'inibizione di 12 mesi.



A cascata, sono coinvolti tutti gli altri membri del CdA dell'epoca: 8 mesi e 20 giorni la richiesta per il segretario Massimo Ienca, 8 mesi per i consiglieri Repetto, Tognozzi, Invernizzi e Fiorentino, 6 mesi e 20 giorni per Profiti, Castanini, Vidal (attuale trustee della Samp) e Praga. Sono stati richiesti inoltre 7 mesi per l'avvocato Antonio Romei, l'uomo che aveva portato Massimo Ferrero in sella alla società blucerchiata ricoprendo anche la carica di vicepresidente, e recentemente rientrato in seno a Corte Lambruschini.