Bologna – Sampdoria: 2-0



Audero 5.5: poche ansie nel primo tempo ma nel secondo il Bologna trova poi due reti.



Bereszynski 5.5: assente in fase offensiva, in grandissima difficoltà in fase difensiva contro un Dikjs in serata.



Ferrari 5.5: a duello con Arnautovic non sempre ne esce vincitore, sul piano della fisicità il dislivello è evidente.



(dal 14’ st Yoshida 5: impatto negativo sulla partita).



Colley 6: meno in difficoltà del compagno affianco, non concede troppo spazio agli attaccanti di casa.



Murru 6: contrariamente al compagno dal lato opposto in fasi difensiva ha contenuto meglio il diretto avversario, anche se con qualche brivido. In avanti totale assenza.



(dal 35’ st 35’ Augello: s.v.).



Candreva 5.5: il ragazzo coi piedi ci sa fare ma in quella posizione ci sta come i cavoli a merenda.



(dal 35’ st Vieira: s.v.).



Rincon 6: il suo lo fa, in una zona di grandi lotte lui ci mette sempre la giusta grinta.



(dal 22’ st Quagliarella 6: non sposta gli equilibri della gara).



Thorsby 6: impegnato soprattutto in interdizione in innumerevoli duelli nella sua zona di campo.



Sensi 5.5: qualche strappo e poco altro, là davanti da lui ci si aspetta di gran lunga di più.



Sabiri 5: pronti, via, giallo. Poi spettatore.



Caputo 5.5: dalla sua almeno ha la voglia senza riuscire comunque a produrre qualcosa degno di nota.





All: Giampaolo 5.5: comprensibile l’atteggiamento d’attesa, paga le poche le idee messe in campo in una serata dal peso notevole.