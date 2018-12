Mancano soltanto alcune ore a Sampdoria-Chievo, una partita fondamentale per il Doria, che vuole continuare a volare in vista dello scontro con la Juventus. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo si presenta alla gara con alcuni dubbi di formazione. "Schiero sempre quella che ritengo la formazione migliore, ma ci saranno alcuni cambi" ha annunciato il mister in conferenza stampa. E in effetti è probabile che così sia.



Al centro della difesa potrebbe rivedersi Colley, in coppia con uno tra Andersen - in vantaggio - e Tonelli. Attenzione però perchè il danese è in diffida: un giallo potrebbe costargli caro in vista dello Stadium, e nelle decisioni di Giampaolo potrebbe pesare anche questo elemento. A destra invece andrà ancora una volta Jacopo Sala, perchè Bereszynski è infortunato, con Murru a presidiare l'altra corsia. A centrocampo, Ekdal dovrebbe vincere il ballottaggio con Vieira mentre Linetty e Praet agiranno da mezz'ali. Sulla trequarti, chance dal primo minuto per Saponara con Caprari e Quagliarella (fresco di rinnovo) centravanti.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo.