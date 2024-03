Nonostante i diciassette anni appena compiuti, il difensore dellaGiovanniè diventato subito protagonista con la maglia blucerchiata. In pochissimi si aspettavano un simil impatto in Serie B per il baby centrale classe 2006 (nato a dicembre) approdato a Genova dala gennaio. Il giocatore era stato preso dai doriani in prestito con diritto di riscatto dai veneti, in un momento di piena emergenza in difesa, eppure ci si immaginava per Leoni un periodo di adattamento tra primavera e prima squadra. I tanti infortuni però hanno fatto il gioco del ragazzo nato a Roma e cresciuto nelle giovanili biancorosse: prima l'esordio, una manciata di minuti con il Modena, poi la titolarità a Brescia. Da lì in poi, non è più uscito.

Le prestazioni di Leoni hanno subito attirato gli sguardi di alcune società della massima Serie. Un interessamento in particolare è abbastanza prestigioso: la, sempre molto attenta al mercato dei giovani, lo starebbe già seguendo. Sul ragazzo ci sono anche club esteri, e per questo motivo la Samp si starebbe cautelando vista anche la formula del trasferimento, come detto un. Al Padova inoltre andrebbe corrisposta anche una percentuale sulla futura eventuale cessione .Il Doria sarebbe già convinto di Leoni e, secondo Padovasport.it, il ds blucerchiato Mancini starebbe pensando didel calciatore, per battere la concorrenza e poter poi eventualmente disporre del cartellino del difensore nella maniera migliore per la Samp.